Отели Коста-дель-Соль лидируют по положительным отзывам туристов

Данные основаны на оценках клиентов, останавливавшихся в отелях Малаги в сентябре, и собраны в отчёте о конкурентоспособности отелей региона, подготовленном Turismo Costa del Sol. Средняя оценка отелей Малаги составляет 8,49 из 10. Самые высокие баллы получили пятизвёздочные отели – 8,92 и однозвёздочные – 8,48. Отели с двумя звёздами в среднем оценили на 8,29, с четырьмя – на 8,21, с тремя – на 8,12.

Также были проанализированы гостиницы на Коста-де-ла-Лус, Коста-де-Альмерия, Коста-Бланка, Коста-Брава, Канарских и Балеарских островах и на зарубежных направлениях-конкурентах: Алгарве (Португалия) и Анталия (Турция).

Сообщается, что в сравнении с другими местами, в отелях Коста-дель-Соль выше всего оценивают персонал (8,87), чистоту (8,85), комфорт (8,44), услуги (8,31) и соотношение цена-качество (8,12).

По общей оценке Малаге немного уступают Коста-Брава (8,39), Коста-де-ла-Лус (8,34) и Коста-Бланка (8,34).

В документе также были проанализированы цены. Средняя стоимость за ночь в стандартном двухместном номере пятизвёздочного отеля Коста-дель-Соль в сентябре составила 362 евро. По этом показателю Малагу обошли лишь Балеарские острова. Средняя цена по отелям всех категорий на Коста-дель-Соль составила 150 евро за ночь. Сообщается, что на Канарских островах, Коста-де-ла-Лус, Коста-Бланка, португальском Альгарве и Коста-Брава ночь в отеле в среднем обходится в 100-144 евро. Самые низкие цены – на Коста-де-Альмерия и в турецкой Анталии, где они не превышают 100 евро.