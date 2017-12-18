Отели Каталонии снизили цены, чтобы компенсировать отток туристов

Каталонские отели отреагировали на отток туристов из региона снижением цен на 26% по сравнению с максимальными августовскими показателями, сообщает El Mundo со ссылкой на данные об Индексе потребительских цен (IPC), опубликованные Национальным институтом статистики (INE). Снижение цен происходило постепенно и стало особенно выраженным в последние два месяца в свете политической напряженности после одностороннего провозглашения независимости Каталонии. С момента проведения референдума цены снизились на 19%, и это сокращение стало одним из самых выраженных в стране. Более заметное снижение тарифов произошло только на Балеарских островах.

Владельцы отелей приняли решение о пересмотре расценок после того, как в ноябре число иностранных постояльцев сократилось на 5%, а количество бронирований на недавние декабрьские праздники по случаю Дня Конституции снизилось до рекордно низкого уровня. По подсчетам патронажной организации Exceltur, падение цен и числа ночей, проведенных туристами в гостиницах, приведут к тому, что доход сектора в Каталонии уменьшится примерно на 15%. Эти изменения окажут прямое влияние на экономический рост в регионе и все его производные, будь то показатели безработицы или объем налоговых сборов.

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Ситуация в Каталонии особенно примечательна тем, что для привлечения гостей из других регионов здесь делают самые большие скидки, но в то же время местные жители сталкиваются с наиболее высокими показателями инфляции во всей стране. По данным INE, цены здесь выросли на 1,9%, в то время как в среднем по стране эта цифра составляет 1,7%, а в Мадриде – 1,5%. Подобная динамика также влияет на экономическую активность населения, отрицательно сказываясь на покупательской способности граждан в отсутствие роста уровня доходов.

Рост IPC в ноябре был связан с удорожанием энергетических продуктов, в том числе электроснабжения и топлива. Динамику цен на последнее обусловил зарегистрированный в последние недели рост цен на нефть, уровень которых уже превышает 62 доллара за баррель. Транспорт подорожал на 3,5%, что привело к росту цен и в других секторах экономики. В свою очередь, очередной бум в сфере недвижимости в ноябре привел к росту цен на 2,5%.

Эксперты считают, что ситуация изменится к лучшему в январе, если этому будeт способствовать динамика цен на нефть. Представители предпринимательской конфедерации CEOE связывают последние повышения с энергетическим компонентом и считают, что в последующие месяцы IPC снизится. Эксперты фонда сберкасс Funcas, в свою очередь, прогнозируют снижение уровня инфляции в декабре до 1,3% и ее рост на 1,5% в 2018-м. По их мнению, если нефть подорожает до 75 долларов за баррель, то уровень инфляции повысится до 2,2%.