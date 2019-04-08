Отели Iberostar дают гарантию хорошей погоды и готовы компенсировать каждый ненастный день

В этом году сеть отелей Iberostar в Испании расширила свою гарантию хорошей погоды, которая обычно не распространяется на Страстную неделю. В сообщении компании говорится, что с 12 по 28 апреля во всех отелях сети на Канарах, Балеарских островах и в Андалусии будет действовать вышеупомянутая гарантия.