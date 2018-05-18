Отели группы Santos представили гастрономические новинки

Группа Hoteles Santos в преддверии летнего сезона представила новые предложения в своих отелях, а также объявила о планах по открытию в Севилье новой гостиницы и выходу на международный уровень.

Среди летних предложений выделяется курорт класса-люкс в Валенсии – пятизвёздочный Hotel Santos Las Arenas, расположенный у пляжа La Malvarrosa. В нём запустили новую услугу – рынок деликатесов с живой музыкой и разнообразными пространствами, объединёнными гастрономической тематикой, в окружении садов.

В отеле Santos Nixe Palace на Майорке появились новые номера с просторными террасами, с которых открывается вид на море. В этой 5-звёздочной гостинице также были открыты новые заведения: концептуальный A Popa Sea Club и Bar Beach Corner на пляже Cala Mayor.

Gran Hotel Miramar, вошедший в число финалистов престижной премии Spain Luxury Hotel Awards, также делает ставку на гастрономическую составляющую под руководством шеф-повара Диего Никаса. Gran Hotel Miramar заново открылся после ремонта год назад, после того как Hoteles Santos приобрели его, чтобы «вернуть Малаге монументальную роскошь и красоту этого знакового здания».