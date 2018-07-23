Отели Бенидорма страдают из-за оттока британских туристов

В первой половине июля отели Бенидорма (Аликанте) показали худший результат по заполняемости за последние 4 года. Гостиницы были заполнены на 89%, что на 3 процентных пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В объединении предпринимателей гостиничного сектора Hosbec спад связывают с несколькими факторами. В числе основных причин называют отток туристов из Великобритании, который наблюдается с начала года. В июле 2018 года британцы заказали на 23 тысячи ночей в отелях Бенидорма меньше чем в прошлом году. За 6,5 месяцев текущего года их количество сократилось на 300 тысяч. Отмечается, что в последнее время британцы отдают предпочтение другим направлениям: Египту, Турции или Тунису.

Сокращение числа постояльцев также связывают с проблемами авиасообщения. Вместимость рейсов, на которых можно добраться на курорт, сократилась на 25 тысяч посадочных мест.

Кроме того, в ассоциации сетуют на бесконтрольный рост нелегальных туристических апартаментов. При этом 8 из 10 туристов, снимающих такое жильё, – британцы.

С другой стороны, Бенидорм наращивает обороты национального туризма. В этом году курорт посетило на 2,2% больше испанцев, чем в предыдущем.