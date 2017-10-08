Отели Барселоны - на четвертом месте в Европе по стоимости завтраков

Завтраки в отелях Барселоны оказались в четвёрке самых дорогих в Европе, по версии портала HRS. Средняя стоимость завтрака в отелях каталонской столицы составляет 13,47 евро.

Самые дорогие завтраки в мире – в сингапурских отелях, их стоимость, в среднем, составляет 18,30 евро. В Амстердаме на завтрак придётся потратить около 17,41 евро, в Цюрихе – 15,51 евро.

Дешевле всего завтракать в гостиницах индийского Бомбея, где средняя стоимость первого приёма пищи находится на уровне 1,98 евро. В Мехико завтрак, в среднем, обойдётся в 3,81 евро, в Куала-Лумпур – 4,54 евро.

В целом среднемировая стоимость завтрака в отеле составляет 10,46 евро, а средний показатель по Европе – 11,90 евро. В Мадриде можно позавтракать немного дешевле, чем в среднем по Европе – за 11,66 евро.