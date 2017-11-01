Отель в в местечке Сардон признан лучшим в Испании и на всем Пиренейском полуострове

Отель Abadía Retuerta LeDomaine, расположенный в местечке Сардон в провинции Вальядолид, признан лучшим отелем не только Испании, но и всего Пиренейского полуострова, по версии издания Condé Nast Traveler. Комплекс, располагающийся в отреставрированном аббатстве XII века, завоевал премию Readers’ Choice, получив 97,94 балла на основании голосов и комментариев пользователей.

Нынешняя награда стала для отеля далеко не первой: в прошлом году лучшим в стране его признали туристический портал TripAdvisor и гастрономический журнал Club de Gourmets. Кроме того, британский ежедневник The Telegraph включил Abadía Retuerta LeDomaine в топ-50 лучших отелей мира.

Здание гостиницы было построено в 1146 году. После полной реставрации в 2012 году поместье площадью 700 гектаров открылось в новом качестве. Отель находится в самом сердце винодельческого региона Рибера-дель-Дуэро, в нескольких километрах от легендарной фабрики Vega Sicilia. На его территории также располагается винодельня Abadía Retuerta, где старинные традиции сочетаются с новейшими технологиями и принципами устойчивого развития.

Своим постояльцам Abadía Retuerta предлагает размещение в одном из 30 роскошных номеров, а также посещение спа-центра LeDomaine Wellness & Spa. На месте бывшей трапезной аббатства сегодня располагается ресторан El Refectorio, украшенный фресками XVII века и отмеченный звездой Michelin. Здесь подают две разновидности дегустационного меню, состав которых варьируется в зависимости от времени года. Кроме того, в комплексе работает заведение Vinoteca, где подают закуски из традиционных местных ингредиентов в сопровождении вин производства Abadía Retuerta. В свою очередь, в весеннее и летнее время на террасе Jardín del Claustro можно попробовать сезонные блюда под открытым воздухом. Дополняют предложение отеля предоставляемые круглосуточно услуги дворецкого, пешие, велосипедные и конные прогулки, экскурсии на винодельню, полеты на вертолете над Рибера-дель-Дуэро, соколиная охота и множество других развлечений.

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