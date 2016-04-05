Отель в Эстепоне предложил постояльцам "умные" матрасы

Healthouse Las Dunas стал первым в Испании отелем, предложившим своим клиентам "умные" матрасы. Они изготволены с использованием системы NGmatt, которая автоматически адаптируется к строению и положению тела спящего, чтобы обеспечить оптимальный отдых. Она также позволяет сопоставить данные, получаемые в режиме реального времени с помощью специальных датчиков в течение всей ночи, со сведениями в медицинской базе данных австрийской лаборатории Pro Schlaf. С помощью этой информации структуру матраса можно изменить в соответствии с потребностями человека.

Алгоритмы системы работают в соответствии с данными вышеупомянутой австрийской базы. Выбранный клиентом доктор может взаимодействовать с ней и отслеживать изменения.

Оздоровительный комплекс класса "люкс" Healthouse Las Dunas со СПА-центром площадью более 3000 квадратных метров расположен в андалусской Эстепоне. За его гастрономическое предложение отвечает обладатель двух звезд "Мишлен" Андони Луис Адурис.

В центре создан ряд специальных программ, адаптированных к потребностям клиентов, которые направлены на снижение веса, борьбу со стрессом и старением и детокс. Постояльцев постоянно сопровождают медицинские работники. Питание также модифицируется в соответствии с поставленной задачей. Каждый из 55 номеров-люкс оснащен по последнему слову техники. В числе прочих новшеств здесь используются браслеты Fitbit, фиксирующие количество шагов и уровень физической активности клиентов. С момента открытия комплекса в 2014 году его посетили представители более чем 50 национальностей.