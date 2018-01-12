Отель в Бенидорме признан одним из лучших в Испании

Отель-бутик Villa Venecia в Бенидорме (Аликанте) в пятый раз подряд был удостоен премии Travellers Choice, присуждаемой порталом TripAdvisor, как один из лучших отелей в Испании.

Премия Travellers Choice присуждается ежегодно на основе миллионов отзывов и комментариев путешественников со всего мира. В TripAdvisor отмечают, что премию получают отели и заведения, которые являются «лучшими из лучших» с точки зрения обслуживания, качества и степени удовлетворённости клиентов.

Villa Venecia получил высокую оценку, благодаря своему расположению на вершине одного из утёсов Бенидорма, с которого открывается панорамный вид на Средиземное море, а также за высокое качество предоставления услуг и инфраструктуры. Совокупность этих характеристик позволила включить гостиницу в топ-25 отелей класса «люкс» в Испании.

Отель принадлежит сети Magic Costa Blanca. На его территории также находится ресторан с живописным видом на море, а номера являются тематическими и посвящены разным городам Валенсийского сообщества.

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