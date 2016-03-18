Отель в Аликанте признан лучшей экогостиницей Европы

Немецкий журнал Geo Saison признал расположенный в провинции Аликанте отель Vivood Landscape Hotels лучшей в Европе «природной» гостиницей. Поводом для этого стала «высокая степень его экологичности и интеграция в окружающую среду», отметили представители издания в пресс-релизе.

Члены жюри, в состав которого вошли 33 эксперта в области дизайна и СМИ, особо отметили архитектуру гостиницы и царящую в ее окрестностях тишину. Отель Vivood Landscape расположен в городке Бенимантель в 50 минутах езды от Аликанте. Он рассчитан на 25 отдельно стоящих номеров, из окон которых открываются виды на горы.

Проект Vivood был реализован при поддержке бизнес-инкубатора Lanzadera и впоследствии заручился поддержкой инвестиционного общества Angels. За обеими инициативами стоит Хуан Роч, глава сети супермаркетов Mercadona.