Отель сети Paradores в Кадисе назван лучшим в Европе в двух категориях

Parador Hotel Atlántico в Кадисе получил премию World Luxury Hotel 2018 сразу в двух номинациях. Он был признан лучшим дизайнерским отелем и лучшим отелем для мероприятий и банкетов в Европе.

Как отметили в руководстве сети исторических отелей Paradores de Turismo, эта награда является одной из самых престижных в мире туризма и свидетельствует о высоком уровне отелей по разным параметрам, включая обслуживание, оформление, оснащённость, расположение и многие другие. В этом году на премию было номинировано более 2000 отелей из 100 стран мира.

В сети Paradores радостно встретили известие о новой международной награде, которая, по словам руководства, признаёт «ежедневный труд команды профессионалов, которые работают в Parador в Кадисе и стремятся, чтобы каждый клиент чувствовал себя особенным».

Авангардный Parador Hotel Atlántico расположен на берегу Атлантического океана рядом с парком Хеновес, а его история началась почти девяносто лет назад. Гостиница привлекает постояльцев роскошными террасами, номерами и залами. Также в ней есть бассейн, спа-центр и ресторан.