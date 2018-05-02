Отель Роберта де Ниро и шеф-повара Нобу Мацухисы откроется в Марбелье в марте

Актер Роберт де Ниро и японский шеф-повар Нобу Мацухиса успешно продолжают совместную работу и уже скоро в Марбелье откроется их общий бутик-отель Nobu Hotel Marbella, созданный исключительно для взрослых. Как сообщает El País, он разместится в роскошном комплексе Пуэнте-Романо и начнет свою работу 29 марта. Представители гостиницы отметили, что некоторые из 49 ее номеров уже забронированы. В июне прошлого года неподалеку открылся ресторан Nobu Restaurante & Lounge, первое заведение де Ниро и Мацухисы на территории Испании. Первый европейский отель звездного тандема, в свою очередь, недавно появился на Ибице.

Забронировать номер можно ЗДЕСЬ.

Площадь номеров в новой гостинице составляет от 45 до 120 квадратных метров. Ее постояльцев ждут всевозможные атрибуты роскоши и широкий спектр самых разнообразных услуг. Ожидается, что в середине 2019 года количество комнат увеличится до 81.

В настоящее время подходит к концу работа над бассейном в восточном стиле с суши-баром. Отель задуман как место отдыха для интернациональной публики, способной оценить уникальное сочетание современного дизайна и гастрономии.

Помимо этого, к концу 2018 года гостиница под маркой Nobu появится и в Барселоне. Она расположится в здании Hotel Torre Cataluña и будет рассчитана на 250 номеров. Партнеры, в число которых также входит продюсер Мейр Тепер, планируют открыть еще два отеля в Чикаго и Торонто.