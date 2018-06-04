Отель Catalonia Ronda претендует сразу на две престижные награды

Четырёхзвёздочный отель Catalonia Ronda, расположенный у арены для боя быков в центре Ронды (Малага), стал финалистом премии Spain Luxury Hotel Awards, а также премии Roca, присуждаемой за инициативу в сфере гостиничного дела.

Catalonia Ronda был открыт прошлым летом и, как отмечает руководство отеля, менее чем за год стал «образцом оригинальности». Постояльцам обещают элегантные интерьеры, высокое качество обслуживания, хорошую кухню, спа-услуги и уникальное расположение в самом сердце Ронды.

Церемония награждения премий Spain Luxury Hotel Awards, которые присуждает компания Grupo Vía, состоится в Мадриде 6 июня. Catalonia Ronda претендует на победу в категории лучший оригинальный отель-люкс. Победители двенадцатой церемонии премии Roca, организатором которой выступает журнал Gran Hotel Turismo, станут известны днём позже - 7 июня.