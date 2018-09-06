Отдыхающих на побережье Коста-Брава предупредили о присутствии скатов

На пляже Musclera в каталонской комарке Альт-Эмпорда купальщиков предупреждают о мерах предосторожности при заходе в воду в связи с присутствием скатов у берега. Красный крест вывесил на пляже жёлтый флаг, призывающий отдыхающих к внимательности.

Скаты не представляют большой опасности для людей и для них не характерно агрессивное поведение. Тем не менее, контакт с их жалом может быть довольно болезненным, если на ската случайно наступить. По ощущениям это может быть сравнимо с укусом медузы.

Этим летом скатов наблюдали и в других частях Каталонии: в Росесе, Колере, Кастельон-де-Ампуриас, Л'Эстартите и Бланесе.