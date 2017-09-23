Осень в Испании будет теплой и сухой

Нынешняя осень, которая в Испании официально началась в пятницу в 22:02 по материковому времени, будет теплой, но недостаточно влажной, чтобы компенсировать наблюдающийся практически по всей стране дефицит дождей. Как сообщает метеобюро Aemet, обычно в осенние месяцы выпадает треть годовых осадков, однако существующие на сегодняшний день прогнозы свидетельствуют о том, что в октябре погода будет достаточно сухой. По словам пресс-секретаря бюро Аны Касальс, эта тенденция будет особенно заметной в Эстремадуре и на юго-западе Андалусии и в меньшей степени – на побережье Средиземного моря. Ситуация выправится в ноябре и декабре, когда объем осадков возрастет. Наиболее интенсивными они будут в Стране Басков и на Балеарских островах.

Что касается температуры воздуха, то она превысит средние сезонные показатели в 15,9 градуса. На юго-западе материковой Испании столбики термометров поднимутся на 1-1,5 градуса выше обычного, а на остальных территориях – на 0,5-1 градус. По словам метеоролога, ноябрь со средней температурой в 9,9 градуса будет теплым практически во всей стране за исключением севера Пиренейского полуострова, в то время как декабрь со средним показателем в 8 градусов будет более теплым во внутренних районах Испании.

Говоря об итогах уходящего лета, Касальс отметила, что оно стало вторым среди самых жарких с 1965 года. Рекорд был побит только в 2003 году, когда средняя температура воздуха составила 25 градусов. По ее словам, сезон начался с аномально жаркого июня, когда средняя температура на 3 градуса превысила обычную, и продолжился июльским и августовским повышением на 0,9-1 градус в сравнении со средней температурой. Всего летом произошло три эпизода экстремальной жары – с 13 по 21 июня, с 12 по 16 июля и со 2 по 6 августа. Самой высокой оказалась зарегистрированная в обсерватории аэропорта Кордовы отметка в 46,9 градуса. С точки зрения осадков природа летом оказалась достаточно щедрой: их объем оставил около 79 литров на квадратный метр, что на 7% выше средних сезонных показателей.