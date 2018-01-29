Оплатить парковку в некоторых аэропортах Испании теперь можно с мобильного телефона

В ряде аэропортов, находящихся под управлением государственной компании Aena, пассажиры отныне могут заплатить за парковку с помощью мобильного телефона, сообщает сайт Hosteltur. В частности, речь идет о воздушных гаванях Мадрида, Барселоны, Пальмы-де-Майорка, Аликанте, Валенсии, Бильбао, Виго, Сантьяго, Гран-Канарии и Реуса. В ближайшем будущем новая услуга должна охватить и другие аэропорты сети.

Помимо этого, в Мадриде и Барселоне за стоянку также можно заплатить по номерному знаку. Для этого водитель должен зарегистриророваться в программе Aena Club Cliente и указать в системе номер своего автомобиля, привязав к нему банковскую карту. При въезде на парковку данные будут считаны, а при выезде система автоматически спишет необходимую сумму с карты без необходимсти брать билет в паркомате.

Представители компании Aena отмечают, что тарифы на парковку в 2018-м остались неизменными по сравнению с прошлым годом. При предварительном бронировании места на стоянке через сайт aenaparking.com водители смогут воспользоваться специальными предложениями и получить скидку в размере до 70%.