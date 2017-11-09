Октябрь в Испании в этом году был рекордно сухим и тёплым

Октябрь 2017 года выдался необычайно сухим и тёплым на всей территории Испании. Как сообщают в Государственном метеорологическом агентстве (Aemet), минувший месяц был самым засушливым с начала XXI века, а также стал вторым по температурным показателям с 1965 года. Температура по стране составила в среднем 18,5°C, что на 2,6°C выше средних показателей, зарегистрированных в 1981-2010 годах. Октябрь нынешнего года уступил лишь аналогичному периоду 2014 года, когда средняя температура находилась на уровне 18,7°C.

Уровень осадков в октябре составил 26 мм, что на 33% ниже нормы. Таким образом, это шестой по засушливости октябрь за всю историю наблюдений.

Самые высокие температуры в прошлом месяце были зафиксированы в Эстремадуре, Мадриде, в центре и на западе Андалусии, а также в некоторых частях Кастилии и Леона, Кастилии-Ла-Манчи, Галисии и Пиренейского региона. В некоторых районах Эстремадуры и Андалусии превышение нормы достигало 4°C.

Аномально тёплая погода сохранялась на протяжении первой половины октября, а также в период 17-20 октября. 14 октября на Фуэртевентуре была зарегистрирована температура 38,7°C, на Тенерифе – 39,5°C, на Гран-Канарии – 35,9°C. В континентальной части Испании максимальная температура в октябре была зарегистрирована в Бадахосе 6 октября – 35,8°C, а в Хересе-де-ла-Фронтера, Кордове и Севилье 13, 14 и 15 октября она достигала 35,7°C.

Наиболее засушливым октябрь стал для юга Кастилии и Леона, центральной части Арагона и юго-востока Альбасете, где уровень осадков не превышал 5 мм. Количество осадков было вдвое меньше обычного в Стране Басков, Риохе, Наварре, Мадриде, на востоке Кастилии и Леона, а также в некоторых частях Арагона, на восточном побережье, Балеарских и Канарских островах. При этом отмечается, что 90% месячной нормы в Испании выпало в период с 16 по 20 октября.