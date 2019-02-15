Охранники аэропорта Барселоны отменили забастовку во Mobile World Congress

Сотрудники службы безопасности аэропорта Барселоны «Эль-Прат» отменили забастовку, которая была запланирована на время проведения выставки Mobile World Congress (MWC).
Забастовка была намечена в период с 24 февраля по 3 марта, а всемирный конгресс мобильных технологий пройдёт в столице Каталонии 25-28 февраля.
Сотрудники аэропорта недовольны условиями труда в компании Trablisa, которая сотрудничает с аэропортом с июня 2018 года.
Как сообщает Europa Press со ссылкой на источники в Совете по труду, представители работников и руководство компании смогли достигнуть компромисса, за которым последовало решение об отмене забастовки.
Забастовка была объявлена в начале января. Персонал службы безопасности, среди прочего, требовал увеличить штат, предоставить больше времени для отдыха, а также организовать необходимую подготовку.Темы: Туризм Барселона