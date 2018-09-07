Охрана аэропорта Жироны отменила забастовку в сентябре

Персонал компании Segurisa Servicios Integrales, который обеспечивает безопасность в аэропорту Жироны, решил отменить объявленную ранее забастовку, которая была намечена на 8 и 12 сентября.

Решение было принято после встречи с участием медиаторов. Она завершилась достижением соглашения между представителями работников и руководства компании.

Забастовка была объявлена профсоюзами UGT, Usoc и AND в знак протеста против отсутствия предусмотренных дополнительных медицинских выплат, оплаты сверхурочной работы, а также суточных выплат.