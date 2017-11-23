Одностороннее пешеходное движение будет введено на центральных улицах Мадрида

В этом году муниципальная полиция Мадрида впервые введёт особые меры для обеспечения безопасности на улицах, прилегающих к площади Пуэрта-дель-Соль. В случае большого скопления людей план предусматривает организацию одностороннего движения для пешеходов на нескольких улицах. В частности, одностороннее движение будет периодически вводиться в период рождественских и новогодних праздников.

Чтобы следить за потоком пешеходов, на крышах зданий будут находиться агенты, которые будут контролировать обстановку на площади и прилегающих торговых улицах, в том числе Calle Carmen, Preciados, Carretas, Mayor и Arenal. Стражи правопорядка также будут стоять у входов и выходов с улиц. При необходимости стражи порядка будут вмешиваться и перенаправлять пешеходов. В полиции поясняют, что такая организация движения будет применяться только в случае чрезмерного потока людей, и направление движения может меняться по обстоятельствам, передаёт El Mundo.

План предусматривает ещё одну меру для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий. На входах и выходах с Пуэрта-дель-Соль частично уберут горшки с растениями во избежание заторов, однако некоторые ограждения сохранятся с целью предотвращения возможных террористических атак.

Как сообщили в мэрии, в первый раз план будет введён в действие во время «чёрной пятницы» 24 ноября.