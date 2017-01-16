Объявления в мадридском метро будут дублироваться на английском языке, сообщают информационные агентства Испании. Старт первой фазе проекта дан в понедельник, когда на станциях столичной подземки прозвучали записи предварительно подготовленных сообщений. В их числе – предупреждения об окончании работы линий, рекомендации касательно равномерного распределения пассажиров по платформе во избежание давки и сведения о запланированной отмене движения на тех или иных участках путей метрополитена.

Источники в руководстве метро объяснили, что в будущем на английский также будут переведены сообщения о грядущем закрытии ведущей в аэропорт восьмой ветки (Línea 8), намеченном на 26 января.

Новая мера призвана сделать использование метро более комфортным для тех, кто не владеет испанским, предоставив им больше информации. В пригородных электричках Renfe Cercanías подобная практика успешно осуществляется уже несколько лет.

В ходе второй фазы инициативы на английский будут переведены остальные автоматические сообщения, а также объявления, озвучиваемые в режиме реального времени. Реализация данного этапа также намечена на первое полугодие 2017 года. Помимо этого, руководство метрополитена рассматривает возможность объявлять по-английски станции на ветках. В силу технической сложности этой идеи и значительных временных затрат на ее воплощение официальное подтверждение пока получено не было.