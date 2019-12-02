Общий турпоток в Испанию снижается, а российский — растёт

Турпоток в Испанию в октябре уменьшился на 0,3% по сравнению с прошлогодним показателем. Но потратили туристы больше на 2,5%. Об этом сообщает в понедельник Национальный институт статистики (INE).
За первые десять месяцев этого года Испанию посетили 74,7 млн иностранных туристов. Это на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Потратили они на 2,9% больше - 82,197 млрд евро.
Октябрь же стал четвертым месяцем подряд, когда фиксируется снижение посещаемости по сравнению с прошлым годом. В основном за счёт уменьшения числа британских туристов (на 4,4% в октябре), немецких (на 8,3%) и французских (на 1,7%). Зато турпоток из России вырос на 17,2%.Темы: Туризм Русская Испания