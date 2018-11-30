Обновлённый TripAdvisor: больше персонализированных функций и общения

Портал о путешествиях TripAdvisor объявил о запуске нового сайта и мобильного приложения, с помощью которого он рассчитывает увеличить сообщество пользователей-путешественников. Обновлённая платформа обещает максимально персонализированные инструменты для планирования путешествий, более широкие возможности для общения, а также советы от экспертов.

Новое комьюнити будет включать не только путешественников, но и компании, брэнды, инфлюэнсеров и блогеров. Путешественники смогут подписываться на интересные профили, общаться с друзьями и создателями контента. Пользователи TripAdvisor смогут сами публиковать и следить за вдохновляющими фото, видео и статьями.

Более 425 инфлюэнсеров, блогеров и известных брендов, изданий и компаний уже присоединились к бета-версии обновлённого TripAdvisor. Среди них National Geographic, Condé Nast Traveller, Travel Channel, Business Insider, PopSugar, Great Big Story (CNN Travel), Pandora Music и GoPro.

В Испании профиль на TripAdvisor завёл сектор туризма мэрии Мадрида, а также известные тревел- и фуд-блогеры, включая Mypeeptoes, Monica Sors, Paco Nadal, La Viajera Empedernida, Guías Viajar, El Pachinko, El Rincón de Sele, Viajablog и Viajes Chavetas.

Пользователи также смогут создавать собственные «Путешествия». Эта функция позволит им выступать в роли гидов, создавать маршруты или просто списки вещей, которые нужно сделать во время той или иной поездки. Их можно сохранять для личного пользования или делиться с друзьями и сообществом Tripadvisor.