Облик площади Испании в Мадриде изменится

Через несколько недель начнутся работы по проекту Welcome the mother Nature, который должен преобразить площадь Испании в Мадриде.

Проект архитектурных бюро Porras La Casta Arquitectos и Estudio Guadiana стал победителем конкурса, объявленного муниципальными властями, но началу работ предшествовал длительный и непростой этап переговоров.

Декабрьские работы будут незначительными, а следующим летом начнут расширять туннель на улице Байлен, который продолжат до улицы Феррас.

Как заверяют авторы проекта, это один из сложнейших проектов в городе, результатом которого должен стать новый формат взаимоотношений между автомобилями и пешеходами. Планируется убрать проезжую часть на улице Байлен, соединить зелёные участки от Западного парка (Parque del Oeste) до Садов Сабатини (Jardines de Sabatini) и сделать площадь полностью пешеходной.

Сообщается, что бюджет проекта составляет 68 млн евро. Помимо расширения туннеля, также будут проложены новые пешеходные и велосипедные дорожки, нанесено новое покрытие, создана безбарьерная среда. В планах также высадить более тысячи деревьев.

Архитекторы добавляют, что на площади должна появиться большая детская игровая площадка с верёвочным парком и горками, на которых смогут одновременно играть до 50 детей.

К тому же, рассматривается возможность «развернуть» на 180 градусов памятник Мигелю де Сервантесу, чтобы как можно лучше вписать его в новое пространство, однако пока эта идея остаётся под вопросом, поскольку памятник находится под защитой.

Кроме того, проект включает новый пересечённый пешеходный переход, на создание которого архитекторов вдохновил знаменитый перекрёсток Сибуя в Токио. Он появится на пересечении Куэста-Сан-Висенте, Гран-Виа, улицы Принсеса и улицы Рейес, где в течение минуты красный сигнал светофора будет гореть для всех автомобилей и пешеходы смогут переходить дорогу в любом направлении.