Нью-Йорк и Буэнос-Айрес – самые популярные новогодние направления среди испанцев

Нью-Йорк (США) и Буэнос-Айрес (Аргентина) оказались самыми популярными новогодними направлениями среди испанцев, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на историю поисковых запросов портала Expedia.es. В 2016 году жители страны провожали старый год в Лондоне, Париже и Лиссабоне, однако на этот раз их предпочтения вышли за пределы европейского континента. Лондон опустился на третье место рейтинга самых востребованных городов. За ним в списке следуют острова Гран-Канария и Тенерифе.

Париж, в свою очередь, занял шестое место по уровню популярности, опередив Майами, Бангкок, Рим и Прагу, а Лиссабон, ранее занимавший третью строчку, выбыл из первой десятки.

По данным Expedia.es, большинство испанцев бронирует перелеты на новогодний период за 31-60 дней до предполагаемой даты вылета. Впрочем, покупка билета за 7-13 дней до нее иногда может сэкономить путешественникам до 10% стоимости билета.

Эксперты портала отмечают, что самые низкие цены в преддверии Нового года действуют на билеты в Маон, Бильбао, Пальму-де-Майорка, Брюссель, Виго, Ист-Мидлендс, Мадрид, Танжер, на Ибицу и в Копенгаген.