Новый ночной автобус свяжет Аликанте с аэропортом Эль-Альтет

В Аликанте появится новый ночной автобус, который соединит город с аэропортом Эль-Альтет. Как сообщают информационные агентства Испании, он будет курсировать каждый час в период с 00:00 до 5:00. Первый рейс состоится в понедельник, 28 августа.

По словам генерального директора департамента по вопросам общественных работ, транспорта и мобильности Карлоса Доминго, принятие данной меры было продиктовано стремлением властей "обеспечить пассажиров круглосуточным общественным транспортом". До этого момента в первые часы дня сообщение с аэропортом отсутствовало. "Один из важнейших аэропортов Испании необходимо соединить с Аликанте, так как это поспособствует развитию туризма в автономном сообществе Валенсии", - подчеркнул Доминго.

Чиновник также напомнил, что местные власти ведут параллельную работу над всей транспортной сетью региона "с целью пересмотра невостребованных маршрутов и улучшения сообщения и его адаптации к существующим обстоятельствам".

В свою очередь, советник по вопросам туризма Эва Монтесинос отметила, что запуск нового автобуса в аэропорт стал возможным благодаря активному содействию мэра Габриэля Эчаварри и советника Марии Хосе Сальвадор. "Мы давно настаиваем на том, что в городе, стремящемся занять флагманские позиции в сфере туризма, необходимо повысить качество оказываемых услуг, и в этом смысле сообщение с аэропортом играет важнейшую роль", - заключила Монтесинос.