Новое приложение расскажет, из чего построены дома в Барселоне

Пользователи нового приложения BCN Rocks смогут узнать, из чего были построены фасады самых знаковых зданий Барселоны и дорожное покрытие вокруг них, сообщает La Vanguardia. Программа была разработана факультетом землеведения Университета Барселоны и Институтом землеведения Жауме Альмера в сотрудничестве с Испанским фондом науки и технологий при Министерстве экономики.

"Это приложение, предназначенное как для студентов, так и для широкой публики, позволит им открыть для себя Барселону с точки зрения геологии", - отмечают создатели программы. Кроме того, с помощью BCN Rocks пользователи более детально познакомятся с архитектурной историей города от древних времен до сегодняшних дней.

Приложение было представлено на множестве научных и образовательных конгрессов. Первый этап его разработки завершился добавлением маршрутов по центру города, которые объединяют такие известные объекты, как Дом Мила, дворец Палау Роберт, здания мэрии Барселоны и правительства Каталонии, и некоторые другие.

"Данная инициатива может быть использована в других районах и городах. Эта платформа способствует распространению науки и научной культуры, а также развитию критического мышления, понимания и общественного интереса к науке, технологии и инновациям как основе прогресса", - объяснили представители Университета Барселоны.

Программа BCN Rocks, созданная при содействии компании FUSTA, доступна на каталанском, кастильском и английском языках в магазинах приложений GooglePlay и AppStore.