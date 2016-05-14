Нерха признана лучшим прибрежным городом Испании

Андалусская Нерха (провинция Малага) признана лучшим прибрежным городом в Испании. Победителя из числа 27 финалистов выбирали 16 000 пользователей сайта Hotel Info.

Нерха оказалась безусловным лидером, набрав впечатляющие 5 173 голоса и опередив таких серьезных конкурентов, как Альтеа, Беникарло, Кудильеро, Мохакар, Рибадео, Рота, Тосса-де-Мар и Сан-Хавьер.

Благодаря своим великолепным пляжам, очаровательным старым улочкам и древним пещерам, Нерха всегда пользовалась популярностью среди отдыхающих, и сейчас получила официальное признание.

"Мы хотим поблагодарить тысячи интернет-пользователей за оказанную поддержку. Наш город победил, и это надо отпраздновать", - поделилась советник по вопросам туризма Патрисия Гутьеррес.

Второе место с 4 016 голосами заняла Ортигейра (Галисия), а "бронзу" с 2 119 голосами завоевала Рота (Кадис).