Немецкие поезда будут ходить из Галисии в Португалию

У Deutsche Bahn появилась возможность прийти в Испанию, после того как частным операторам разрешили заниматься международными перевозками. Таким образом, немецкая компания планирует закрепиться на испанском рынке к его полному открытию в 2020 году.

Deutsche Bahn будет представлен на Пиренейском полуострове филиалом Arriva, который будет выполнять рейсы между Галисией и Португалией. Компания уже запросила соответствующее разрешение в Национальной комиссии по рынкам и конкуренции Испании.

Новый железнодорожный маршрут соединит Ла-Корунью и Порту с промежуточными остановками в Сантьяго-де-Компостела, Понтеведре, Виго, Валенсе и Нине. Deutsche Bahn собирается выполнять по четыре рейса в день в обоих направлениях. Время в пути из Ла-Коруньи в Порту составит 2 часа 46 минут.