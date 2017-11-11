Недалеко от Мадрида появится крупнейший в Европе искусственный пляж

Группа компаний Rayet инвестирует 15,6 миллиона евро в строительство крупнейшего в Европе искусственного пляжа, который расположится в городе Аловера (провинция Гвадалахара) в 50 км от испанской столицы. Под парк развлечений выделена территория в районе Las Suertes, к югу от старого города.

Проект включает искусственный водоём площадью 25 тысяч квадратных метров и пляж площадью 15 тысяч квадратных метров. На территории парка будут располагаться точки питания, зона для занятия водными и пляжными видами спорта и аквапарк.

Реализацией проекта займётся международная компания Crystal Lagoons, специализирующаяся на создании искусственных пляжей. Как сообщает Europa Press, проект уже согласован муниципальными властями и находится на стадии получения разрешений. Строительство планируется завершить к 2020 году.

Власти Аловеры надеются с помощью этого проекта не только развивать туристический потенциал города, привлекая от 250 до 400 тысяч посетителей ежегодно, но и активизировать местную экономику путём создания нескольких сотен новых рабочих мест.