Названы самые раскрученные в соцсетях направления Валенсии

Барометр социальных сетей показал, что наибольший интерес интернет-пользователи проявляют к Валенсии, Бенидорму, Аликанте и Пеньисколе.

В ходе исследования были изучены данные по количеству подписчиков на страницах населённых пунктов в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Результаты анализа будут использованы для формирования стратегии продвижения в социальных сетях, что в агентстве считают основополагающим элементом в условиях современных технологий.

Исследование показало, что у Валенсии, Пеньисколы и Бенидорма более 40 тысяч подписчиков в Facebook. По количеству подписчиков в Twitter лидируют Валенсия, Аликанте, Эльче и Кампельо - более 10 тысяч. На YouTube, в свою очередь, самым популярным направлением региона является Пеньискола с 940 тысячами просмотров. За ней следуют Гандия, Валенсия и Аликанте.

В этом году в исследование впервые был включён показатель онлайн-репутации. С помощью этого инструмента были проанализированы тенденции и мнения о том или ином населённом пункте. Выяснилось, что лучше всего себя зарекомендовала столица Валенсийского сообщества, а также Кастельон и Аликанте.