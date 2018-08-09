Названы самые популярные направления летнего отдыха среди испанцев

Направления разделены на три категории, в зависимости от длительности полёта с континентальной части Испании.

В категории полётов продолжительностью до полутора часов, самый популярный запрос – Пальма-де-Майорка. В тройку лидеров входит также Менорка и Лондон.

Самые востребованные направления средней дальности – Пуэрто-дель-Росарио на острове Фуэртевентура и болгарская София. Барселона и Мадрид этим летом не столь популярны среди испанцев, как в 2017 году, но они по-прежнему входят в десятку лидеров.

Из дальних направлений испанцев больше всего интересует Нью-Йорк, который занимает первое место в этой категории на протяжении последних трёх лет. Также востребованы полёты в Бангкок и Гавану. Буэнос-Айрес поднялся на три строчки по сравнению с прошлым годом, а остров Бали и эквадорский Кито впервые вошли в топ-10.

В общем рейтинге рейтинге десятка самых популярных у испанцев летних направлений включает Тенерифе, Пальму, Менорку, Лондон, Гран-Канарию, Арресифе, Нью-Йорк, Париж, Бангкок и Гавану. При этом отмечается, что по сравнению с 2017 годом, из первой десятки исчезли Ибица и Рим, а тройка лидеров не изменилась.

Портал сообщает, что любимым направлением жителей Испании являются Балеарские острова, которые высоко ценятся за хорошие пляжи, кухню и туристическую инфраструктуру.