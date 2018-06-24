Названы лучшие направления в Испании для семейных путешествий

Портал по аренде жилья HomeAway провёл конкурс среди туристических направлений и выяснил, в какие места испанцы предпочитают ездить всей семьей.

Конкурс проходил вформате онлайн среди пользователей портала. В категории сельского туризма победила Харандилья-де-Вера (Касерес). Лучшим направлением для семей на побережье был назван Кониль-де-ла-Фронтера (Кадис), а лучшим городским направлением для семейных поездок стал Сан-Себастьян (Гипускоа).

В голосовании приняли участие около 3 тысяч семей со всей Испании. До финального голосования дошли 18 кандидатов, которые были отобраны из семи десятков предложений в социальных сетях.