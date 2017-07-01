Названы лучшие гастрономические направления в Испании

Портал Booking.com провел среди своих пользователей опрос, на основании результатов которого был составлен список лучших с точки зрения хорошей кухни городов. В Испании большинство голосов досталось Гранаде, Валенсии и Севилье. Впрочем, сами испанцы отдают предпочтение Бильбао, Сан-Себастьяну и Сеговии.

75% путешественников со всего мира утверждают, что гастрономия играет важнейшую роль при выборе направления для поездки. Авторы рейтинга отметили, что традиционные блюда Азии и Южной Америки удостоились высоких оценок респондентов. В первую десятку также вошли Греция, Австралия и Испания. Возглавляют список Гонконг, Сан-Паулу и Токио.

Соответствующие данные были получены по итогам опроса 12 781 пользователя на 13 различных рынках. К участию в нем допускались респонденты старше 18 лет, съездившие как минимум в одно путешествие в 2016 году и планировавшие как минимум еще одно в 2017-м.

В рейтинг 25 лучших направлений для поклонников хорошей кухни вошли, в порядке убывания, Гонконг (Гонконг), Сан-Паулу (Бразилия), Токио (Япония), Афины (Греция), Куала-Лумпур (Малайзия), Мельбурн (Австралия), Бангкок (Таиланд), Гранада (Испания), Лас-Вегас (США), Буэнос-Айрес (Аргентина), Сингапур (Сингапур), Варшава (Польша), Порту (Португалия), Валенсия (Испания), Флоренция (Италия), Милан (Италия), Сидней (Австралия), Краков (Польша), Стамбул (Турция), Лиссабон (Португалия), Мюнхен (Германия), Копенгаген (Дания), Севилья (Испания), Брюссель (Бельгия) и Рим (Италия).

Впрочем, мнение испанских пользователей несколько отличается от международного списка. Городами с лучшей гастрономией они назвали Бильбао, который славится своей треской по-бискайски, Сан-Себастьян, знаменитый запеченным в духовке крабом, и Сеговию, одним из символов которой считается местный молочный поросенок. Замыкают первую пятерку Кордова и Сантьяго-де-Компостела.