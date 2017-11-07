Названы идеальные даты для выгодного бронирования рождественского отдыха

Эксперты рассказали, когда именно лучше бронировать авиабилеты и отель, чтобы это было максимально выгодно…

Лучшие предложения для бронирования рождественских поездок можно найти за 20-30 дней до наступления праздничных дат, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на портал Expedia. Так, путешественники, приобретающие билеты в этом промежутке времени, экономят на перелете около 10%. Клиенты, покупающие билеты всего за неделю до поездки, напротив, рискуют переплатить 10% по сравнению с обычной средней ценой. Это же касается и бронирования отеля.

В прошлом году более четверти билетов на самолет в рождественский период было приобретено в период от 31 до 60 дней до предполагаемой даты отправления. За прошедший год самый заметный рост популярности как направления для рождественских каникул претерпела Гранада. За ней следуют Валенсия, Севилья и Бильбао. Среди испанских путешественников также пользуются спросом Марракеш, Брюссель, Флоренция и Порту.