Названо самое "женское" место отдыха в Испании

Портал Wimdu, специализирующийся на аренде частного жилья, провёл исследование и выяснил, в каких городах Испании предпочитают арендовать жильё женщины. Лидер рейтинга выбирался по процентному соотношению "женских" и "мужских" бронирований.

Оказалось, что лидером по женским предпочтениям в Испании является Калета-де-Фамара на острове Лансароте. В городе с населением 1073 жителя 84% бронирований совершают женщины.

Всего в ходе исследования было проанализировано более 100 направлений по всей Испании, в каждом из которых в прошлом году было зарегистрировано более тысячи бронирований. Анализ показал, что женщин больше всего привлекает солнце и пляж.

Второе место в «женском рейтинге» занимает Ноха (Кантабрия), где женщины бронируют 82% жилья. В Понтеведре этот показатель составляет 77%. Также в пятёрке самых популярных среди женщин направлений - Польенса (Майорка) и Калафель (Таррагона).

Среди мужчин лидирует Пуэрто-де-Сантьяго (Тенерифе). 79% бронирований в этом городе приходится на мужчин. Среди них также популярны Лос-Гигантес (Тенерифе), Хака (Уэска) Вера (Альмерия) и Льянес (Астуриас).