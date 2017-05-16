Названо лучшее в Испании место для романтических прогулок и поцелуев

Сумасшедшие закаты, чистейший песок и легкий морской бриз - вот что делает остров Форментера идеальным местом для поцелуев и романтических прогулок.
По крайней мере, так считает большинство из 3 тысяч опрошенных компанией Oikos de Danone респондентов. Их попросили выбрать среди 17 уголков Испании один, который больше всего подходит для влюбленных.
Остров Форментера (Балеарские острова) занял первое место. В пятерку лучших также попали Кадакес (Каталония), Фуэртевентура (Канарские острова), Кудильеро (Астурия) и Гранада (Андалусия).
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