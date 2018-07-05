«Натали Турс» обещает вывезти отдыхающих из Испании до конца недели

Глава «Натали Турс» Владимир Воробьев пообещал, что до конца недели компания вывезет отдыхающих из Испании. По его словам, в этой стране сейчас находятся около 400 человек. А вот сколько всего клиентов за рубежом, он не назвал.

По подсчетам Ростуризма, речь идет примерно о 3,5 тысячах наших соотечественников, сообщает «Первый канал».

Те, кто уже улетел за границу, и чьи туры так и не состоялись, требуют объяснений от компании, как быть дальше. О банкротстве «Натали Турс» пока речь не идет, а значит получить компенсацию из Фонда по защите туристов люди не могут.

«Ваш «эффективный менеджмент» не в вере клиентов и партнеров нуждается, а в том, чтобы вы перестали измерять все баблом и маржинальностью, и за собственной прибылью увидели наконец клиента. Клиент — это такой человек, который пошел к вашим агентам, честно оплатил тур, собрал семью, детей, чемоданы, заявление на отпуск написал. И за сутки до вылета получил сообщение: «Отпуска не будет». Когда вы вернете финансовые средства, вынесенные в счет оплаты несостоявшегося тура? Сроки? Компенсация за моральный ущерб планируется, как вы полагаете? Или только через суд?» — интересуется Инна Шевченко.

В Госдуме выступили с инициативой в поддержку туристов. Депутаты внесли законопроект, который обяжет туроператоров предоставлять подтверждение оплаты проживания в отелях. Сейчас по закону компании обязаны выдавать клиентам билеты на самолет. А бронь номеров в гостиницах подтверждает только ваучер, который не дает никаких гарантий того, что отель оплачен.