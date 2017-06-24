Народная партия предлагает сделать Сарагосу столицей испанской гастрономии

Мартинес дель Кампо подчеркнула, что в списке 22 испанских городских направлений Сарагоса опустилась на 13 место, в то время как в 2013 году она занимала 9 строчку рейтинга. Соответствующие данные были представлены в исследовании Urbantur. По словам советницы, подобные результаты свидетельствуют об «отсутствии прогресса и потребности в разработке стратегического плана в области туризма».

В связи с этим Мартинес дель Кампо призвала к изучению существующих недостатков и разработке мер для дальнейшего развития. Параллельно с этим, Народная партия планирует «повысить степень привлекательности общественных пространств»: по данному параметру город занял 20 место из 22. Мартинес дель Кампо также отметила необходимость облагораживания тротуаров, облицовочной плитки и дорожного покрытия, состояние которых «оставляет желать лучшего». Сфера мобильности, по ее словам, также получила низкие оценки. В этом смысле чиновница предложила обновить существующую систему обозначений, сделав ее более понятной и переведя на другие языки. Помимо этого, она предложила создать привлекательные абонементы на автобус и муниципальные велосипеды, а также восстановить маршрут туристического такси, который позволит гостям «лучше познакомиться с городом».

Средний срок пребывания туристов в городе, который составляет 1,66 дня, Мартинес дель Кампо сочла слишком низким. «Мы должны поспособствовать продлению периода их проживания, для чего необходимо предоставить гостям туристические достопримечательности», подчеркнула советница. В числе прочих мер она предложила создать Музей Страстной недели, призванный «продемонстрировать богатое культурное наследие» Сарагосы. Вышеупомянутый план развития туризма также включил в себя предложения о развитии Маршрута Девы Марии и о создании Дома хоты – национального танца, который «принес городу мировую известность». Наряду с вышеперечисленным, Мартинес дель Кампо представила ряд инициатив, связанных с повышением уровня активности в аэропорту с целью разгрузки других воздушных гаваней и с развитием спортивного туризма. Еще одной ключевой мерой должно стать празднование юбилея реконкисты Сарагосы Альфонсо I Воителем, которое может привлечь город конгрессы по средневековой истории, и 800-летней годовщины основания Дома скотоводов (Casa de Ganaderos), который является старейшим предприятием города как повода для организации мероприятий, посвященных разведению крупного рогатого скота и молочных ягнят.