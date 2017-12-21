На время ремонта Музея Фальяс в Валенсии его посещение сделают бесплатным

Посещение Музея Фальяс в Валенсии будет бесплатным в течение всего периода ремонта его здания, сообщают информационные агентства Испании. Таким образом руководство центра планирует компенсировать посетителям неудобства, связанные с реконструкцией. Основной целью работ является решение проблемы влажности на втором этаже помещения, которая угрожает сохранности «спасенных» от сожжения народным голосованием гигантских фигур-нинотс и исторической коллекции афиш.

Музей Фальяс, получивший официальный статус в мае прошлого года, занимает первое место в городе по числу посетителей. С января по ноябрь года его экспозицию осмотрели 103 024 человека. Летом 2016-го начались адаптация помещений музея и процесс создания его корпоративного имиджа.

Советник мэрии Валенсии по вопросам праздничной культуры Пере Фусет отметил, что рождественский сезон станет для населения хорошей возможностью воспользоваться выходными днями для посещения Музея Фальяс и знакомства с его коллекцией. «Мы добились того, чтобы данный центр стал флагманом во всем, что касается главного праздника нашего города», - подчеркнул Фусет.

По предварительным данным, ремонт продлится до 30 января. После этого начнется вторая фаза подготовки, включающая в себя ряд технических усовершенствований.