На валенсийских пляжах появились новые настилы и души

Мэрия Валенсии этим летом установила 4132 настила и 135 душей на пляжах муниципалитета с целью повысить качество услуг.

Местные власти пояснили, что настилы, среди которых как твёрдые, так и гибкие, пробудут на пляжах до конца пляжного сезона, после чего их уберут, чтобы избежать порчи в холодное время года. Души, в том числе стойки для мытья ног, будут стоять на пляжах постоянно.

На пляже El Perellonet появилось более 600 настилов, 6 душей для ног и 20 двойных душей, на El Saler – более 200 настилов, 9 стоек для мытья ног и 16 душей, на Pinedo – 170 настилов, 16 душей для ног и 18 двойных душей, а на Cabañal-Malvarrosa – более 3100 настилов, 25 стоек для ног и 25 душей.

Новое оборудование появилось на пляжах в рамках программы по консервации, поддержанию чистоты и ремонту.