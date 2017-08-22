На улицах Пальмы устанавливают антитеррористические ограждения

После терактов, произошедших в Каталонии на прошлой неделе, в городе Пальма-де-Майорка по указанию местной мэрии начали устанавливать дополнительные оградительные элементы, способные принять на себя удар при потенциальных автомобильных атаках. Как сообщает агентство Europa Press, на улицах города расставляют бетонные ограждения, а также вазоны с крупными растениями.

Городские власти сообщили, что в пятницу бетонные ограждения уже установили на площади Plaza de la Portada Pintada, а на площади Испании, улице Calle San Miguel и Paseo Born появились преграды в виде кадок с деревьями.

Полиция Пальмы на своей странице в социальной сети Facebook пояснила, что использование таких элементов может снизить степень угрозы, особенно в местах скопления людей.

Такие меры были приняты по настоянию Министерства внутренних дел. В последнее время аналогичные элементы использовались во время массовых гуляний в новогоднюю ночь, Кавалькады волхвов, Пасхальной недели и при проведении концертов. Кроме того, около месяца назад был изменён режим дорожного движения на отрезке улицы Calle Pare Bartomeu Salvà от Calle Canyes до Calle Fra Joan Llabrés.