На туристической выставке B-Travel в Барселоне представили «страстные маршруты»

В Барселоне в 27-й раз прошла выставка туризма B-Travel. На ней были представлены туристические маршруты «Страстные пути» (Caminos de Pasión), которые охватывают десять муниципалитетов Андалусии в провинциях Кордова, Севилья и Хаэн.
Как сообщили в мэрии Лусены (Кордова), которая председательствует в совете Caminos de Pasión, маршрут был представлен в рамках общего андалусского стенда в целях продвижения туристических продуктов Алькала-ла-Реаль (Хаэн), Баэны, Кабры, Лусены, Приего-де-Кордова, Пуэнте-Хениль (Кордова) и Кармоны, Осуны, Эсихи и Утреры (Севилья).
Маршрут обещает историко-художественное путешествие по сердцу Андалусии, её традициям, гастрономии, фольклору и религии. Основной линией является Страстная неделя, что предполагает погружение в настоящую жизнь региона и незабываемые впечатления для путешественника.
Всего на мероприятии было зарегистрировано порядка 200 участников более чем из 40 стран.Темы: Туризм Барселона