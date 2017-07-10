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          Новости Испании » Новости » Туризм » На Тенерифе установили телескопы для онлайн-наблюдения за ночным небом

          На Тенерифе установили телескопы для онлайн-наблюдения за ночным небом

          21:24 10.07.2017

          Представители британского Открытого университета и канарской Обсерватории Тейде представили два новых роботизированных телескопа Pirate и Coast, которые были установлены на острове Тенерифе в рамках проекта OpenSTEM Labs. Как сообщают информационные агентства Испании, эта инициатива адресована студентам вышеупомянутого вуза. В ее рамках учащиеся могут получить доступ к онлайн-лаборатории для проведения экспериментов и решения практических задач.

          Телескопы могут работать автономно или с помощью системы дистанционного управления в режиме реального времени. У пользователей со всего мира есть возможность послать запрос на проведение наблюдений через сайт telescope.org.

          Устройство Pirate - это телескоп диметром 43 сантиметра, оснащенный CCD-камерой и фильтрами более широкого и более узкого диапазона. Он предназначен для решения задач дистанционного обучения, а также для реализации программ научных исследований в области мониторинга движения небесных тел. В свою очередь, телескоп Coast имеет диаметр 36 сантиметров, CCD-камеру и аналогичные фильтры. Он будет использоваться в основном в рамках программы наблюдений через сайт telescope.org.

          По словам проректора Открытого университета Питера Хоррокса, проект OpenSTEM Labs позволит студентам со всего мира использовать новые роботизированные телескопы "для наблюдений за ночным небом без необходимости физического присутствия в том же помещении или даже на том же кониненте". Директор Института астрофизики Канарских островов Рафаэль Реболо отметил, что в Обсерватории Тейде установлено несколько аппаратов подобного рода, позволяющих осуществлять дистанционное наблюдение. Он также подчеркнул, что их установка не требует масштабных инвестиций.

          Темы: Туризм Наука

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