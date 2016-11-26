На Тенерифе такстистов переоденут в униформу

С 1 февраля следующего года таксисты города Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова) будут в обязательном порядке работать в униформе, сообщают информационные агентства Испании. Соответствующее соглашение было заключено в минувший четверг в ходе встречи мэра города Хосе Мануэля Бермудеса и советника по вопросам коммунального хозяйства Дамасо Артеаги с представителями сектора. В ближайшее время начнется пробный период, который продлится примерно два месяца.

Артеага отметил, что таксисты с готовностью отозвались на это предложение. "Мы решили, что форма будет состоять из голубой футболки поло или рубашки, темно-синих брюк или юбки и закрытой черной обуви", - рассказал советник. Впрочем, он также подчеркнул, что в ходе пробной фазы проекта также будет рассмотрена возможность ношения темно-синих или черных джинсов.

По словам представителей городской администрации, данная мера поможет усовершенствовать имидж Санта-Крус в глазах жителей и гостей города. Артеага объяснил, что с каждым разом в столице острова Тенерифе растет число туристов и пассажиров круизных лайнеров, поэтому подобным деталям стоит уделять внимание. "Работники сферы такси играют ключевую роль в процессе создания у туристов определенного впечатления", - считает советник.

В ходе встречи ее участники также обсудили недавно заключенное с правительством острова соглашение о выкупе лицензий на таксоперевозки. В 2017 году власти выделят на эти цели 2 миллиона евро, что примерно в два раза превышает суммы, которые вкладывались в решение данного вопроса до настоящего момента.