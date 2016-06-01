На Тенерифе пройдет международный авиафорум

На острове Тенерифе с 26 по 28 июня пройдет Международный авиационный форум Routes Africa, посвящённый вопросам воздушного сообщения в африканском регионе. Форум будет проведен в отеле Gran Hotel Bahía del Duque на юге острова. Ожидается, что форум соберёт более 250 представителей авиакомпаний, аэропортов и туристических администраций из Африки, а также Северной и Южной Америки, Европы и Азии, заинтересованных в налаживании или улучшения авиасообщения с африканскими странами и открытии новых воздушных маршрутов внутри африканского континента, сообщили в Управлении по туризму Тенерифе.

По данным организаторов Routes Africa 2016, на сегодняшний день авиационная индустрия Африки – это 6,9 миллиона рабочих мест и в общей сложности более 80 миллиардов долларов дохода в ВВП африканских стран. Однако масштабы континента и нехватка необходимой инфраструктуры замедляет развитие воздушного сообщения в Африке. Дополнительными препятствиями выступают также местные законы и политика протекционизма, проводимая некоторыми африканскими странами. Принятое в 1999 году в Ямусукро решение о либерализации политики в области воздушного транспорта в Африке с тех пор так и не соблюдалось на должном уровне.

Тем не менее, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оптимистично оценивает будущее авиационной отрасли в Африке: по прогнозам экспертов IATA, африканский рынок будет ежегодно прирастать на 4,7% и к 2034 году достигнет объёма в 294 миллиона пассажиров в год.

Собрав на площадке форума ключевых фигур авиационной индустрии, организаторы Routes Africa 2016 надеются дать толчок дальнейшему развитию воздушного сообщения на африканском континенте. В частности, своё участие уже подтвердили представители авиакомпаний South African Airways, Ethiopian Airlines, ASKY Airlines, Binter Canarias, Iberia и Norwegian.

«По инициативе Управления по туризму Тенерифе и при поддержке правительства Канарских островов, форум в этом году пройдёт на Тенерифе. Благодаря своему выгодному расположению всего в 300 км от побережья Марокко и географически ближе к Африке, чем континентальная Европа, Тенерифе имеет отличные шансы стать важным транспортным узлом на пути из Африки в Америку или в Европу», - говорится в пресс-релизе.