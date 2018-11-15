На следующей неделе в Барселоне зажгут рождественские огни

Как сообщили в мэрии, в этом году огни будут гореть дольше, чтобы охватить больше времени работы заведений и придать динамику предпраздничной торговле.

Иллюминацию будут включать ежедневно в 18:00, на полчаса раньше чем год назад. С воскресенья по четверг она будет гореть до 23:00, а по пятницам, субботам и воскресениям – до 00:00. В будние дни праздничное освещение было решено выключать раньше, чтобы не мешать отдыху горожан.

В праздничные дни иллюминация будет освещать улицы каталонской столицы дольше: в канун Рождества – до 01:00, в Рождество – до 00:00, в новогоднюю ночь и ночь царей-волхвов – до 02:00. Город будет украшен до 6 января.

Официальная церемония зажжения огней состоится на пересечении улиц Гипускоа и Хулиан-Бестейро в районе Сан-Марти.