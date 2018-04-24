На Севильской ярмарке появился первый водный павильон

На традиционную Севильскую апрельскую ярмарку отныне можно попасть по реке Гвадалькивир. Впервые в истории на ярмарке появился плавучий павильон.

Паром Puerto de Indias принадлежит компании Pigafetta и обычно совершает речные круизы по городу. Как отмечают его владельцы, это единственный способ добраться прямо к месту проведения праздника, избежав пробок. В таком же формате паром уже работал на Страстную неделю. Речной транспорт особо полюбился постояльцам отелей, расположенных на берегу Гвадалькивира.