На рейсах из Катара в Малагу в бизнес-классе появятся двуспальные кровати

Авиакомпания Qatar Airways запускает с 29 мая по 29 сентября рейс Доха-Малага. В бизнес-классе на этом рейсе для пассажиров предусмотрена двуспальная кровать, а также специальные разделители, которые позволят формировать спальни, вмещающие до 4 человек.