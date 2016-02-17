На пляжи Валенсии пустят отдыхающих с собаками

Нынешним летом мэрия Валенсии разрешит доступ с собаками в специально оборудованные зоны на южных пляжах города, сообщают информационные агентства Испании. С этой целью в муниципальный регламент были внесены соответствующие изменения.

Второй заместитель мэра Жорди Перис также добавил, что в планах у городской администрации значится разрешить проход на пляж собакам для выполнения охранной и спасательной функций. Сейчас мэрии предстоит определить, в каких именно зонах пляжей будет разрешен проход с животными. Пока неизвестно, пустят ли их в воду.

Кроме того, представители администрации сообщили об одобрении измененного плана структурной реконструкции здания бывшей мукомольной фабрики. Он был модифицирован по просьбе руководства проекта, и муниципальные техники выдали соответствующее разрешение. Его общая стоимость составляет 2,72 млн евро. Перис подчеркнул, что это здание является "частью индустриального наследия города", которое планируется сделать эпицентром "будущих инноваций и бизнеса". "Фирмы и индивидуальные предприниматели станут генераторами экономической деятельности и внесут свой вклад в решение проблем города в области труда, мобильности, здравоохранения и многих других", - заявил чиновник.